Неизвестно Ирина
Место рождения
Дата рождения17.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.2018
Сын: Верховский Александр Александрович
Отец ребёнка: Верховский Александр Игоревич
Рождение ребёнка
17.07.2023
Сын: Верховский Артем Александрович
Отец ребёнка: Верховский Александр Игоревич