Неизвестно Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно Ирина

Неизвестно Ирина

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховский Александр Игоревич

Рождение ребёнка
27.12.2018

Сын: Верховский Александр Александрович

Отец ребёнка: Верховский Александр Игоревич

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
17.07.2023

Сын: Верховский Артем Александрович

Отец ребёнка: Верховский Александр Игоревич

Пушкин, Царскосельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.