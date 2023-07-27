Ворошилов Федор Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорошилов Федор Георгиевич

Ворошилов Федор Георгиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ворошилов Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1925

Дочь: Баталова (боталова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
28.11.1927

Сын: Ворошилов Николай Федорович

Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Степановна

Россия
Рождение ребёнка
1939

Сын: Ворошилов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Степановна

Смерть
?.03.1944
Похороны
Неизвестно
г. Ржев, Военно-мемориальное кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close