Ворошилов Федор Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Ворошилов Георгий
Рождение ребёнка
08.06.1925
Дочь: Баталова (боталова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
28.11.1927
Сын: Ворошилов Николай Федорович
Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Степановна
Россия
Рождение ребёнка
1939
Сын: Ворошилов Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Ворошилова Варвара Степановна
Смерть
?.03.1944
Похороны
Неизвестно
г. Ржев, Военно-мемориальное кладбище