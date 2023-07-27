Ворошилова (Ворошилова) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилова (Ворошилова) Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1900

Дата смерти

12.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1900

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1925

Дочь: Баталова (боталова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Ворошилов Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
28.11.1927

Сын: Ворошилов Николай Федорович

Отец ребёнка: Ворошилов Федор Георгиевич

Россия
Рождение ребёнка
1939

Сын: Ворошилов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Ворошилов Федор Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Смерть
12.11.1970
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
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