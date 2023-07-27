Ворошилова (Ворошилова) Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1900
Дата смерти12.11.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1900
Отец: Степан
Рождение ребёнка
08.06.1925
Дочь: Баталова (боталова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Ворошилов Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
28.11.1927
Сын: Ворошилов Николай Федорович
Отец ребёнка: Ворошилов Федор Георгиевич
Россия
Рождение ребёнка
1939
Сын: Ворошилов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Ворошилов Федор Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Смерть
12.11.1970
Похороны
Неизвестно