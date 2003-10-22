Коготков Леонид Леонидович
Место рожденияМосква
Дата рождения01.09.1962
Дата смерти22.10.2003
ПолМужской
Отец
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1962
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.10.2003