Коготков Леонид Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоготков Леонид Леонидович

Коготков Леонид Леонидович

Место рождения

Москва

Дата рождения

01.09.1962

Дата смерти

22.10.2003

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Коготкова Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.10.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.