Гончаренко Роман Устинович
Место рождения
Дата рождения01.10.1884 ст.
Дата смерти07.10.1884 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Похороны
08.08.1884 ст.
на отведенном кладбище
Рождение
01.10.1884 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-J?i=339&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
07.10.1884 ст.
Причина смерти: слаборожден