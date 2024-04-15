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Гончаренко Роман Устинович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.10.1884 ст.

Дата смерти

07.10.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Похороны
08.08.1884 ст.
на отведенном кладбище
Рождение
01.10.1884 ст.

Отец: Гончаренко Устин Артемович

Мать: Гончаренко Домникия Степановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-J?i=339&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
01.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
07.10.1884 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден
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