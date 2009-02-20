Шигорин Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигорин Михаил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2009

Отец: не указан

Мать: Костык Ирина Владимировна

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