Демуськова Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.2006
Рождение ребёнка
24.11.2008
Сын: Терещенко Никита Александрович
Отец ребёнка: Терещенко Александр Михайлович
Рождение ребёнка
19.06.2013
Сын: Терещенко Максим Александрович
Отец ребёнка: Терещенко Александр Михайлович