Демуськова Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демуськова Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.09.2006

Муж: Терещенко Александр Михайлович

Рождение ребёнка
24.11.2008

Сын: Терещенко Никита Александрович

Отец ребёнка: Терещенко Александр Михайлович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.06.2013

Сын: Терещенко Максим Александрович

Отец ребёнка: Терещенко Александр Михайлович

Гомель, Гомельская область

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