Шилова Дарья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Шилов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Шилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Шилова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Шилов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно