Шилова Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова Дарья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Толстиковское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Шилов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шилов Яков Иванович

Толстиковское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Шилова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Шилов Яков Иванович

Толстиковское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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