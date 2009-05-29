Десятерик Дарья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятерик Дарья Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2009

Отец: Десятерик Геннадий Петрович

Мать: Десятерик Светлана Викторовна

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