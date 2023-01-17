Захарова (Шиховцева) Александра Козьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1862 ст.
Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович
Рождение ребёнка
02.11.1863
Дочь: Степанида Ильинична
Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович
Рождение ребёнка
10.10.1864 ст.
Сын: Захаров Филипп Ильич
Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович
Рождение ребёнка
16.02.1867 ст.
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович
Рождение ребёнка
14.11.1870 ст.
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович
Рождение ребёнка
24.06.1876 ст.
Дочь: Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович
Рождение ребёнка
24.06.1876 ст.
Сын: Захаров Пётр Ильич
Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно