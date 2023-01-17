Захарова (Шиховцева) Александра Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Шиховцева) Александра Козьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1862 ст.

Сын: Захаров Александр Ильич

Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1863

Дочь: Степанида Ильинична

Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1864 ст.

Сын: Захаров Филипп Ильич

Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1867 ст.

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1870 ст.

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1873 ст.

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1876 ст.

Дочь: Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1876 ст.

Сын: Захаров Пётр Ильич

Отец ребёнка: Захаров Илья Давыдович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Илья Давыдович

Смерть
Неизвестно
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