Захарова (Кириллова) Анна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Захарова Анастасия Игнатьевна
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович
Сын: Захаров Стефан Игнатьевич
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович
Сын: Захаров Стефан Игнатьевич
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович
Сын: Захаров Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович
Сын: Захаров Симеон Игнатьевич
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович
Сын: Захаров Дионисий (Венедикт) Игнатьевич
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович
Сын: Захаров Тарасий Игнатьевич
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович
Дочь: Захарова Феодосия Игнатьевна
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович
Дочь: Захарова Иустина Игнатьевна
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович