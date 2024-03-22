Захарова (Кириллова) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Кириллова) Анна Кирилловна

Захарова (Кириллова) Анна Кирилловна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.01.1812 ст.

Муж: Захаров Игнатий Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1813 ст.

Дочь: Захарова Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1814 ст.

Сын: Захаров Стефан Игнатьевич

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1817 ст.

Сын: Захаров Стефан Игнатьевич

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1818 ст.

Сын: Захаров Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1821 ст.

Сын: Захаров Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1823 ст.

Сын: Захаров Симеон Игнатьевич

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.03.1825 ст.

Сын: Захаров Дионисий (Венедикт) Игнатьевич

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1827 ст.

Сын: Захаров Тарасий Игнатьевич

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1829 ст.

Сын: Захаров Дида Игнатьевич

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1830 ст.

Сын: Захаров Иона Игнатьевич

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1834 ст.

Дочь: Захарова Феодосия Игнатьевна

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1837 ст.

Дочь: Захарова Иустина Игнатьевна

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Захарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close