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Деомид Федотович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.08.1829 ст.

Дата смерти

13.07.1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1829 ст.

Отец: Майорский Федот Стефанов

Мать: Агафья Гаврилова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
03.08.1829 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Иван Естафиев из Кобоны и умершего крестьянина из Леднево Димитрия Осипова дочь девица Степанида.
Смерть
13.07.1830 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От поноса. 1 год.

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