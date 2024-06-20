Деомид Федотович
Место рождения
Дата рождения01.08.1829 ст.
Дата смерти13.07.1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1829 ст.
Отец: Майорский Федот Стефанов
Мать: Агафья Гаврилова
Крещение
03.08.1829 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Иван Естафиев из Кобоны и умершего крестьянина из Леднево Димитрия Осипова дочь девица Степанида.
Смерть
13.07.1830 ст.
От поноса. 1 год.