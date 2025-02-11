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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Лукьян Егоров1786 г.р.
Дети
Иван Лукин1814 г.р.
Шувалов Иван Лукин1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьян Егоров

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Лукин

Отец ребёнка: Лукьян Егоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1815

Сын: Шувалов Иван Лукин

Отец ребёнка: Лукьян Егоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Алексей Лукин

Отец ребёнка: Лукьян Егоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Сын: Михаил Лукин

Отец ребёнка: Лукьян Егоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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