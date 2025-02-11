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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Лукьян Егоров1786 г.р.
Дети
Иван Лукин1814 г.р.
Шувалов Иван Лукин1815 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьян Егоров
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Лукин
Отец ребёнка: Лукьян Егоров
Рождение ребёнка
1815
Сын: Шувалов Иван Лукин
Отец ребёнка: Лукьян Егоров
Рождение ребёнка
1820
Сын: Алексей Лукин
Отец ребёнка: Лукьян Егоров
Рождение ребёнка
1824
Сын: Михаил Лукин
Отец ребёнка: Лукьян Егоров