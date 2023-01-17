Кузьмина (Бабкина) Евфимия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в семье экономических крестьян
Бракосочетание
07.02.1778 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1779 ст.
Сын: Кузьмин Матвей Степанович
Отец ребёнка: Кузьмин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Кузьмин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Кузьмин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Кузьмин Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Кузьмин Степан Иванович
Смерть
Неизвестно