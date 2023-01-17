Кузьмина (Бабкина) Евфимия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Бабкина) Евфимия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась в семье экономических крестьян
Бракосочетание
07.02.1778 ст.

Муж: Кузьмин Степан Иванович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1779 ст.

Сын: Кузьмин Матвей Степанович

Отец ребёнка: Кузьмин Степан Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Кузьмин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Кузьмин Степан Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Кузьмин Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Кузьмин Степан Иванович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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