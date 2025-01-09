(Дуркина) Домна Никифоровна
женский, родилась 08.01.1774 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умерла Неизвестно
ОтецДуркин Никифор ИвановичОколо 1730 г.р.
МатьДуркина (Худекова) Агрипина ЕфимовнаОколо 1730 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1774 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
15.01.1774 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно