(Дуркина) Домна Никифоровна 08.01.1774 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Дуркина) Домна Никифоровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 08.01.1774 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умерла Неизвестно

Отец
Дуркин Никифор ИвановичОколо 1730 г.р.
Мать
Дуркина (Худекова) Агрипина ЕфимовнаОколо 1730 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1774 ст.

Отец: Дуркин Никифор Иванович

Мать: Дуркина (Худекова) Агрипина Ефимовна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
15.01.1774 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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