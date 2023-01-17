Куркова (Шелепина) Пелагея Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркова (Шелепина) Пелагея Прокопьевна

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Место рождения

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область

Дата рождения

02.05.1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1793 ст.

Отец: Шелепин Прокопий Сергеевич

Мать: Шелепина Парасковья Петровна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
15.07.1817 ст.

Муж: Курков Андрей Васильевич

Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.01.1821 ст.

Дочь: Шелепина Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Курков Андрей Васильевич

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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