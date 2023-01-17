Куркова (Шелепина) Пелагея Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения02.05.1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1793 ст.
Бракосочетание
15.07.1817 ст.
Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.01.1821 ст.
Дочь: Шелепина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Курков Андрей Васильевич
Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно