Вражнова Мария Семеновна Баскова
женский, родилась 1848, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецБасков Семен Максимович1820 г.р.
Супруги
Вражнов Кузьма Сергеевич1835 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Басков Семен Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1869
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Короткова Акилина Кузьминична Вражнова
Отец ребёнка: Вражнов Кузьма Сергеевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ушкова Прасковья Кузьминична Вражнова
Отец ребёнка: Вражнов Кузьма Сергеевич
Смерть
Неизвестно