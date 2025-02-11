Вражнова Мария Семеновна Баскова 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Вражнова Мария Семеновна Баскова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1848, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Басков Семен Максимович1820 г.р.
Супруги
Вражнов Кузьма Сергеевич1835 г.р.
Дети
Короткова Акилина Кузьминична Вражнова1870 г.р.
Ушкова Прасковья Кузьминична Вражнова1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Басков Семен Максимович

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
19.02.1869

Муж: Вражнов Кузьма Сергеевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Короткова Акилина Кузьминична Вражнова

Отец ребёнка: Вражнов Кузьма Сергеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ушкова Прасковья Кузьминична Вражнова

Отец ребёнка: Вражнов Кузьма Сергеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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