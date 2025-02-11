Фёдор Филиппов 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Филиппов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1822, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Филипп Алексеев1782 г.р.
Супруги
Марфа Трофимова1822 г.р.
Дети
Игнатий Фёдоров1847 г.р.
Боткин Иван Фёдоров1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Филипп Алексеев

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Трофимова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Игнатий Фёдоров

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Боткин Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Фёдорова

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Яков Фёдоров

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

20

Смерть
Неизвестно

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