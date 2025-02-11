Фёдор Филиппов
мужской, родился 1822, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецФилипп Алексеев1782 г.р.
Супруги
Марфа Трофимова1822 г.р.
Дети
Игнатий Фёдоров1847 г.р.
Боткин Иван Фёдоров1849 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Филипп Алексеев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Игнатий Фёдоров
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Боткин Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Яков Фёдоров
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно