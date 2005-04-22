Арепкина Арина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арепкина Арина Николаевна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

22.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2005

Отец: не указан

Мать: Шевелёва Надежда Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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