Павел Иванов
Место рожденияд.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Дата рождения29.06.1891
Дата смерти19.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1891
Отец: Иван Борисов
Мать: Параскева Яковлева
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
19.03.1913
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от болезни в груди