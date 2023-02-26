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Павел Иванов

Место рождения

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда

Дата рождения

29.06.1891

Дата смерти

19.03.1913

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

До 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1891

Отец: Иван Борисов

Мать: Параскева Яковлева

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Смерть
19.03.1913
д.Жигары ( Мокрая Лощина ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от болезни в груди
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