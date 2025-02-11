Дементьев Семен Уч. Вов Тарасович 01.02.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Дементьев Семен Уч. Вов Тарасович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.02.1909

умер 02.07.1992

Отец
Дементьев Тарас Иванович16.02.1880 г.р.
Мать
Мария ВасильевнаОколо 1876 г.р.
Супруги
Дементьева Сима (Афамия) (Ефимия) ФедоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Дементьев Петр Семенович12.07.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1909

Отец: Дементьев Тарас Иванович

Мать: Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дементьева Сима (Афамия) (Ефимия) Федоровна

Рождение ребёнка
12.07.1938

Сын: Дементьев Петр Семенович

Мать ребёнка: Дементьева Сима (Афамия) (Ефимия) Федоровна

Рождение ребёнка
18.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева Сима (Афамия) (Ефимия) Федоровна

Рождение ребёнка
24.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева Сима (Афамия) (Ефимия) Федоровна

Рождение ребёнка
13.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева Сима (Афамия) (Ефимия) Федоровна

Смерть
02.07.1992

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