Дементьев Семен Уч. Вов Тарасович
мужской, родился 01.02.1909
умер 02.07.1992
ОтецДементьев Тарас Иванович16.02.1880 г.р.
МатьМария ВасильевнаОколо 1876 г.р.
Супруги
Дементьева Сима (Афамия) (Ефимия) ФедоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Дементьев Петр Семенович12.07.1938 г.р.
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Место
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Рождение
01.02.1909
Отец: Дементьев Тарас Иванович
Мать: Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1938
Мать ребёнка: Дементьева Сима (Афамия) (Ефимия) Федоровна
Рождение ребёнка
18.09.1944
Рождение ребёнка
24.01.1951
Рождение ребёнка
13.04.1954
Смерть
02.07.1992