Плешакова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешакова Евдокия Петровна

Плешакова Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1847

Дочь: Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Плешаков Никифор Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Силина Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Плешаков Никифор Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Плешаков Петр Никифорович

Отец ребёнка: Плешаков Никифор Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Плешаков Иван Никифорович

Отец ребёнка: Плешаков Никифор Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Плешаков Егор Никифорович

Отец ребёнка: Плешаков Никифор Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Плешаков Никифор Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Никифор Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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