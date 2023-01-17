Плешакова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1847
Дочь: Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Плешаков Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Силина Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Плешаков Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Плешаков Петр Никифорович
Отец ребёнка: Плешаков Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Плешаков Иван Никифорович
Отец ребёнка: Плешаков Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Плешаков Егор Никифорович
Отец ребёнка: Плешаков Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Плешаков Никифор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно