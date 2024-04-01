Пушкарева (Измайлова) Дарья Семеноаа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Измайлов Семен Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол
Бракосочетание
29.01.1777
Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
оба первым браком
Рождение ребёнка
05.10.1780
Отец ребёнка: Пушкарев Иван 2 Амвросьев
Рождение ребёнка
Около 09.10.1784
Отец ребёнка: Пушкарев Иван 2 Амвросьев
Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Ефимья Иванова
Отец ребёнка: Пушкарев Иван 2 Амвросьев
Смерть
Неизвестно