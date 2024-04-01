Пушкарева (Измайлова) Дарья Семеноаа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Измайлова) Дарья Семеноаа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Измайлов Семен Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1777

Муж: Пушкарев Иван 2 Амвросьев

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
оба первым браком
Рождение ребёнка
05.10.1780

Сын: Пушкарев Филип Иванов

Отец ребёнка: Пушкарев Иван 2 Амвросьев

Рождение ребёнка
Около 09.10.1784

Сын: Пушкарев Андрей Иванов

Отец ребёнка: Пушкарев Иван 2 Амвросьев

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Ефимья Иванова

Отец ребёнка: Пушкарев Иван 2 Амвросьев

Смерть
Неизвестно
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