Шумова Девичья Монахова Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумова Девичья Монахова Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1903 ст.

Дата смерти

08.04.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1926

Сын: Шумов Валентин Александрович

Отец ребёнка: Шумов Александр Алексеевич

Смерть
08.04.1992
Место смерти д.Русавкино-Романово Балашихинского р-на Московской обл. РСФСР

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