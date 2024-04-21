Шумова Девичья Монахова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1903 ст.
Дата смерти08.04.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1926
Сын: Шумов Валентин Александрович
Отец ребёнка: Шумов Александр Алексеевич
Смерть
08.04.1992
Место смерти д.Русавкино-Романово Балашихинского р-на Московской обл. РСФСР