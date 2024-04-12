Ирина Дементьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дементий Михайлов
Бракосочетание
16.08.1840 ст.
Муж: Игнатий Илларионов
Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Илларионов
Хвостова, Василевская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно