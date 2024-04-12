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Ирина Дементьева

Место рождения

Нехаево, Василевская волость, Клинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дементий Михайлов

Мать: не указана

Нехаево, Василевская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
16.08.1840 ст.

Муж: Игнатий Илларионов

Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Илларионов

Хвостова, Василевская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
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