Попова (Рабочая) Аксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Рабочая) Аксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1913

Дата смерти

19.06.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1936

Дочь: Попова Елена Германовна

Отец ребёнка: Попов Герман Анатольевич

Рождение ребёнка
01.04.1941

Сын: Попов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Герман Анатольевич

Смерть
19.06.1990

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