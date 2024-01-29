Попова (Рабочая) Аксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1913
Дата смерти19.06.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1936
Дочь: Попова Елена Германовна
Отец ребёнка: Попов Герман Анатольевич
Рождение ребёнка
01.04.1941
Сын: Попов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Герман Анатольевич
Смерть
19.06.1990