Попов Герман Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти24.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1936
Дочь: Попова Елена Германовна
Мать ребёнка: Попова (Рабочая) Аксения Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1941
Сын: Попов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Попова (Рабочая) Аксения Ивановна
Смерть
24.12.1942
Умер от ран в медсанбате