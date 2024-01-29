Попов Герман Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Герман Анатольевич

Попов Герман Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

24.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1936

Дочь: Попова Елена Германовна

Мать ребёнка: Попова (Рабочая) Аксения Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1941

Сын: Попов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Попова (Рабочая) Аксения Ивановна

Смерть
24.12.1942
Умер от ран в медсанбате

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