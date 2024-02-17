Бородина (--) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (--) Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

05.05.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1901

Сын: Бородин Иннокентий Ананьевич

Отец ребёнка: Бородин Ананий Феоктистович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Ананий Феоктистович

Смерть
05.05.1906
Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
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