Бородина (--) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смерти05.05.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1901
Сын: Бородин Иннокентий Ананьевич
Отец ребёнка: Бородин Ананий Феоктистович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1906
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]