Ефимочкин Григорий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимочкин Григорий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1890

Дочь: Ефимочкина Дария Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимочкина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
18.09.1891

Дочь: Ефимочкина Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимочкина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Ефимочкин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимочкина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
30.10.1895

Сын: Ефимочкин Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимочкина Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимочкина Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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