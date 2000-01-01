Ефимочкин Григорий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1890
Дочь: Ефимочкина Дария Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимочкина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
18.09.1891
Дочь: Ефимочкина Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимочкина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
24.09.1893
Сын: Ефимочкин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимочкина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
30.10.1895
Сын: Ефимочкин Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимочкина Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно