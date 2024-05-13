Шмараева (Писилова) Ирина Леоновна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Писилова) Ирина Леоновна

Место рождения

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1760

Муж: Шмараев Михаил Филиппович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Шмараев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Шмараев Михаил Филиппович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Шмараева) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Шмараев Михаил Филиппович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шмараев Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Шмараев Михаил Филиппович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1791
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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