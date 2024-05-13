Шмараева (Писилова) Ирина Леоновна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1760
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шмараев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Шмараев Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Шмараева) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Шмараев Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шмараев Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Шмараев Михаил Филиппович
Смерть
1791