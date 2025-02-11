Мария
женский, родилась 1785
умерла Неизвестно
Супруги
Фаддей Фёдоров1777 г.р.
Дети
Михаил Фадеев1802 г.р.
Семён Фаддеев1804 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаддей Фёдоров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Михаил Фадеев
Отец ребёнка: Фаддей Фёдоров
Рождение ребёнка
1804
Сын: Семён Фаддеев
Отец ребёнка: Фаддей Фёдоров
Рождение ребёнка
1806
Сын: Иван Фадеев
Отец ребёнка: Фаддей Фёдоров
Рождение ребёнка
1815
Сын: Натурин Павел Фадеев
Отец ребёнка: Фаддей Фёдоров
Рождение ребёнка
1817
Сын: Фёдор Фаддеев
Отец ребёнка: Фаддей Фёдоров
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно