Мария 1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1785

умерла Неизвестно

Супруги
Фаддей Фёдоров1777 г.р.
Дети
Михаил Фадеев1802 г.р.
Семён Фаддеев1804 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддей Фёдоров

Рождение ребёнка
1802

Сын: Михаил Фадеев

Отец ребёнка: Фаддей Фёдоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1804

Сын: Семён Фаддеев

Отец ребёнка: Фаддей Фёдоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1806

Сын: Иван Фадеев

Отец ребёнка: Фаддей Фёдоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1815

Сын: Натурин Павел Фадеев

Отец ребёнка: Фаддей Фёдоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1817

Сын: Фёдор Фаддеев

Отец ребёнка: Фаддей Фёдоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

Смерть
Неизвестно

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