Чупина -- Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина -- Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1875

Сын: Чупин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Чупин Иван Иванович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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