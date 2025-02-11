Базлина Анна Архипова
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Базлин Иван Михайлов1838 г.р.
Дети
Базлин Константин Иванов15.05.1871 г.р.
(Базлина) Ефимия Иванова03.09.1873 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Базлин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
15.05.1871
Отец ребёнка: Базлин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
03.09.1873
Дочь: (Базлина) Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Базлин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Базлина) Ефросинья Иванова
Отец ребёнка: Базлин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Базлин Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно