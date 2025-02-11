Базлина Анна Архипова До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Базлина Анна Архипова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Базлин Иван Михайлов1838 г.р.
Дети
Базлин Константин Иванов15.05.1871 г.р.
(Базлина) Ефимия Иванова03.09.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базлин Иван Михайлов

Рождение ребёнка
15.05.1871

Сын: Базлин Константин Иванов

Отец ребёнка: Базлин Иван Михайлов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
03.09.1873

Дочь: (Базлина) Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Базлин Иван Михайлов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Базлина) Ефросинья Иванова

Отец ребёнка: Базлин Иван Михайлов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1877

Сын: Базлин Евсей Иванович

Отец ребёнка: Базлин Иван Михайлов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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