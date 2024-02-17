Сидоров Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.07.?
Дочь: Воротынцева Александра Александровна
Мать ребёнка: Сидорова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Сидорова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Сидорова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно