Сидоров Александр Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.?

Дочь: Воротынцева Александра Александровна

Мать ребёнка: Сидорова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Сидорова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Сидорова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Татьяна Васильевна

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