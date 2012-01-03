Ландо Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ландо Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1982

Дата смерти

03.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2004 г.р.
2008 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.2004

Дочь: Ландо Анастасия Александроана

Мать ребёнка: Евдокимова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
20.11.2008

Дочь: Ландо Милана Александровна

Мать ребёнка: Евдокимова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Татьяна Владимировна

Смерть
03.01.2012
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