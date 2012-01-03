Ландо Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1982
Дата смерти03.01.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.2004
Дочь: Ландо Анастасия Александроана
Мать ребёнка: Евдокимова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
20.11.2008
Дочь: Ландо Милана Александровна
Мать ребёнка: Евдокимова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокимова Татьяна Владимировна
Смерть
03.01.2012