Скурат Апполинарьевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Скурат (Митюрина) ?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скурат (Митюрина) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скурат (Митюрина) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скурат (Митюрина) ?
Смерть
Неизвестно