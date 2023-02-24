Скурат (Митюрина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурат (Митюрина) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митюрин Василий Андреевич

Мать: Митюрина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скурат Апполинарьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скурат Апполинарьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скурат Апполинарьевич

Смерть
Неизвестно
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