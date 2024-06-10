Федоркевич Яков Александров
Место рождения
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федоркевич (Даниловская) Евгения Григорьева
Бракосочетание
17.05.1907
Рождение ребёнка
06.03.1915
Дочь: Федоркевич (Федоркевич) Иулиания Яковлева
Мать ребёнка: Федоркевич (Даниловская) Евгения Григорьева
Рождение ребёнка
30.01.1917
Сын: Федоркевич Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Федоркевич (Даниловская) Евгения Григорьева