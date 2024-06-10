Федоркевич Яков Александров 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоркевич Яков Александров

Место рождения

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Федоркевич Александр Павлов

Мать: Федоркевич Анна Ванифантовна

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федоркевич (Даниловская) Евгения Григорьева

Бракосочетание
17.05.1907

Жена: Федоркевич (Даниловская) Евгения Григорьева

Рождение ребёнка
06.03.1915

Дочь: Федоркевич (Федоркевич) Иулиания Яковлева

Мать ребёнка: Федоркевич (Даниловская) Евгения Григорьева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.01.1917

Сын: Федоркевич Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Федоркевич (Даниловская) Евгения Григорьева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

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