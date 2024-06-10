Федоркевич Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1917
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1946
Смерть
2000