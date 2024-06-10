Федоркевич Василий Яковлевич 30.01.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоркевич Василий Яковлевич

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

30.01.1917

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1917

Отец: Федоркевич Яков Александров

Мать: Федоркевич (Даниловская) Евгения Григорьева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федоркевич (Потейко) Степанида Андреевна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федоркевич (Потейко) Степанида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоркевич (Потейко) Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федоркевич (Потейко) Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федоркевич (Потейко) Степанида Андреевна

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
2000
Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область

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