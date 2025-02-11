Овтаев Авериан Григорьевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецОвтаев ГригорийНеизвестно г.р.
Супруги
Овтаева Евдокия СемёновнаНеизвестно г.р.
Дети
(Овтаева) Елена Авериановна26.12.1896 г.р.
(Овтаева) Мария Овтаева/Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овтаев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Овтаева) Мария Овтаева/
Мать ребёнка: Овтаева Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
26.12.1896
Дочь: (Овтаева) Елена Авериановна
Мать ребёнка: Овтаева Евдокия Семёновна
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно