Овтаев Авериан Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Овтаев Авериан Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Овтаев ГригорийНеизвестно г.р.
Супруги
Овтаева Евдокия СемёновнаНеизвестно г.р.
Дети
(Овтаева) Елена Авериановна26.12.1896 г.р.
(Овтаева) Мария Овтаева/Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овтаев Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овтаева Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Овтаева) Мария Овтаева/

Мать ребёнка: Овтаева Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
26.12.1896

Дочь: (Овтаева) Елена Авериановна

Мать ребёнка: Овтаева Евдокия Семёновна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.