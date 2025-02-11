Уточкина Евдокия Дементьевна Теплякова
женский, родилась 1857, Свирино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецТепляков Дементий МакаровичНеизвестно г.р.
Супруги
Уточкин Григорий Васильевич1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Тепляков Дементий Макарович
Мать: не указана
Свирино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.02.1881
Смерть
Неизвестно