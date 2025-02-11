Уточкина Евдокия Дементьевна Теплякова 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Уточкина Евдокия Дементьевна Теплякова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Свирино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Тепляков Дементий МакаровичНеизвестно г.р.
Супруги
Уточкин Григорий Васильевич1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Тепляков Дементий Макарович

Мать: не указана

Свирино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
02.02.1881

Муж: Уточкин Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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