Тепляков Дементий Макарович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Тепляков Дементий Макарович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Свирино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Уточкина Евдокия Дементьевна Теплякова1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Свирино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Уточкина Евдокия Дементьевна Теплякова

Мать ребёнка: не указана

Свирино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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