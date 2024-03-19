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Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1780 и 1781

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Между 1755 и 1756 г.р.

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1781

Отец: не указан

Мать: Акулина Васильевна

Бракосочетание
Между 1796 и 1806

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Илья Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Савва (Савватий) Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Васса (Василиса) Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья

Микляево, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1825
Микляево, Шуйский район, Северный край

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