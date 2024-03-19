Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1780 и 1781
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1780 и 1781
Отец: не указан
Мать: Акулина Васильевна
Бракосочетание
Между 1796 и 1806
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Илья Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Савва (Савватий) Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Васса (Василиса) Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
После 1825