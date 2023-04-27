Montifex (Montifex) Mary
Место рожденияStobhall, Cargill, Perth, Scotland
Дата рожденияОколо 1324
Дата смертиПосле 31.01.1375
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1324
Отец: de Montfitchet William
Мать: Montifex wife William
Работа или профессия
Неизвестно
Heiress of Stobhall
Бракосочетание
До 1350
Рождение ребёнка
1350
Дочь: Drummond (Drummond) Annabella
Отец ребёнка: Drummond of that Ilk John
Смерть
После 31.01.1375