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Montifex (Montifex) Mary

Место рождения

Stobhall, Cargill, Perth, Scotland

Дата рождения

Около 1324

Дата смерти

После 31.01.1375

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1324

Отец: de Montfitchet William

Мать: Montifex wife William

Работа или профессия
Неизвестно
Heiress of Stobhall
Бракосочетание
До 1350

Муж: Drummond of that Ilk John

Рождение ребёнка
1350

Дочь: Drummond (Drummond) Annabella

Отец ребёнка: Drummond of that Ilk John

Смерть
После 31.01.1375

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