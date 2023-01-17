Захаров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1631

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1631

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1649

Сын: Захаров Давыд Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1687

Сын: Захаров Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Захаров Лукъян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1700

Сын: Захаров Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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