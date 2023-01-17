Захаров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1631
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1631
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1649
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1687
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1692
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1700
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно