Чурков Тимофей Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурков Тимофей Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1780 г.р.
Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Семен Симонов Полетаев - приемыш Тимофея Осипова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркова Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркова Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
1797 или 1801

Сын: Полетаев Семен Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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