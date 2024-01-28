Чурков Тимофей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Семен Симонов Полетаев - приемыш Тимофея Осипова.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуркова Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797 или 1801
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно