Клюшева -- Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшева -- Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1862

Дочь: Клюшева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Клюшев Иван Яковлевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Клюшев Павел Иванович

Отец ребёнка: Клюшев Иван Яковлевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.07.1876

Сын: Клюшев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Клюшев Иван Яковлевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшев Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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