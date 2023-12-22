Клюшева -- Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1862
Дочь: Клюшева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Клюшев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
23.06.1873
Отец ребёнка: Клюшев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
20.07.1876
Отец ребёнка: Клюшев Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно