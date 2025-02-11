Абрам
мужской, родился До 1768, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Осип Абрамов1786 г.р.
Тимофей Абрамов1792 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Осип Абрамов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Тимофей Абрамов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно