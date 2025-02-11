Абрам До 1768 — найти родственников по фамилии на Familio

Абрам

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1768, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Осип Абрамов1786 г.р.
Тимофей Абрамов1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Осип Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1792

Сын: Тимофей Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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