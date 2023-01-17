Grinberg (Lapirova) Berta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grinberg (Lapirova) Berta

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

19.12.1924

Дата смерти

18.09.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
08.04.1951

Сын: Grinberg Alexander

Отец ребёнка: Grinberg Ruvim

Province of Sverdlovsk, Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Grinberg Henry

Отец ребёнка: Grinberg Ruvim

Смерть
18.09.1978
Гомель, Гомельская область
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