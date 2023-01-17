Grinberg (Lapirova) Berta
Место рождения
Дата рождения19.12.1924
Дата смерти18.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1951
Сын: Grinberg Alexander
Отец ребёнка: Grinberg Ruvim
Province of Sverdlovsk, Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Grinberg Henry
Отец ребёнка: Grinberg Ruvim
Смерть
18.09.1978