Колосова Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Колосов Фёдор Прокопьевич

Отец ребёнка: Колосов Прокопий Андреевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
25.01.1884

Дочь: Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Колосов Прокопий Андреевич

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Прокопий Андреевич

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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