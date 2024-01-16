Колосова Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Колосов Фёдор Прокопьевич
Отец ребёнка: Колосов Прокопий Андреевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
25.01.1884
Дочь: Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Колосов Прокопий Андреевич
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно